Итальянский специалист Паоло Ваноли станет тренером «Спартака» в ближайшие часы. Сегодня, 14 декабря, на этой должности он может сменить португальца Руя Виторию.

О предстоящей сделке сообщает итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари. Об этом он пишет в своем Твиттере.

Известно, что в руководство также войдет экс-скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани. Он займет пост спортивного директора «Спартака».

Ранее сообщалось, что Витория все же уйдет в отставку. Московский клуб ведет переговоры с его представителями о расторжении контракта. Предполагается, что объявление об отставке произойдет в среду, 15 декабря.

По итогам 17-ти туров чемпионата России «Спартак» располагается на девятом месте в турнирной таблице с 23 баллами. 9 декабря, команда победила на выезде в Лиге Европы «Легию» (1:0) и пробилась в 1/8 финала турнира с первой позиции.