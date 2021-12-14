Уругвайский нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани входит в интересы «Барселоны» и может сменить клуб уже в ближайшее трансферное окно зимой.

По информации Diario Sport, нападающий английского клуба способен усилить атаку команды. Известно, что до заключения сделки «Барселона» проведет оценку физического состояния игрока. Каталонцы сделают предложение, если решат, что форвард полностью восстановился после травм.

К тому же, им интересен вингер. На эту позицию тренерский штаб «Барселоны» рассматривает полузащитника «Манчестер Сити» Феррана Торреса.

Напомним, в текущем сезоне Кавани принял участие в восьми матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и забил один гол.