Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не принимала участие в съемках заключительного эпизода телевизионного шоу «Ледниковый период». Сегодня, 14 декабря, она не приехала на площадку из-за плохого самочувствия.

Тарасова является постоянным членом жюри проекта.

По информации «Спорт-Экспресса», она пропустила первый день съемок на этой неделе. Завтра, 15 декабря, состоятся показательные номера участников и церемония награждения призеров. О ее дальнейшем положении в проекте не сообщается.

Напомним, ранее Тарасова отказалась комментировать российский этап Гран-при по фигурному катанию в Сочи с Алексеем Ягудиным. Причина была та же, не позволяло состояние здоровья.