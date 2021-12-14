Защитник «Ростова» Кирилл Боженов попал в сферу интересов московского «Спартака». Красно-белые планируют приобрести игроков для флангов, среди которых 21-летний футболист.

О действиях команды сообщает Чемпионат со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. «Спартак» рассматривает спортсмена для усиления защиты.

Ранее Боженов выступал за «Химки», после чего в мае 2021 года перешел в «Ростов». С южным клубом у него заключен действующий пятилетний контракт. В этом сезоне его обратно отправляли в подмосковный коллектив, но только на условиях аренды.

Боженов сыграл в 11 матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и не отметился результативными действиями.

Перед зимней паузой московский «Спартак» занимает девятое место в таблице национального чемпионата с 23 баллами.