Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Он назвал турнир особенным для своей новой команды.

В следующей стадии соревнований подопечные Маурисио Почеттино встретятся с мадридским «Реалом».

«Цель нашей команды – это победа в Лиге чемпионов. Переезд был необычным и сложным процессом для меня и моей семьи. Смена страны проходила трудно, но сейчас мы хорошо чувствуем себя в Париже», – приводит слова Месси Marca.

Форвард добавил, что сейчас играет в одной из лучших команд мира.

Напомним, аргентинец перешел в ПСЖ в августе 2021 года. В ноябре он получил седьмой «Золотой мяч». В голосовании он опередил нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.