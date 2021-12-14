Австриец Доминик Тим, норвежец Каспер Рууд и британка Эмма Радукану снялись с выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Уже известно, кто заменит это трио чемпионов.

Соревнования стартуют в четверг, 16 декабря.

Известно, что победительница Открытого чемпионата США этого года не выступит из-за коронавируса. Ее место в сетке займет Онс Жабер из Туниса. Она сыграет с Белиндой Бенчич.

Тим в своем Твиттере сообщил, что пока не может вернуться на корт в прежней форме. Он восстанавливается после летней травмы запястья.

«Обидно пропустить этот турнир, но мне нужно продолжать подготовку в новому сезону», – написал австриец в социальной сети. Вместо него выступит британец Дэниел Эванс.

Каспер Рууд не появится по неизвестным причинам, за него будет американец Тейлор Фриц.