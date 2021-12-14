Французский биатлонист и пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад высказался о бойкоте Олимпиады рядом стран, состоянии соревновательных объектов и о снежных условиях на соревнований.

Атлет отметил, что спортсмены не могут радоваться политическим проблемам. При этом они не должны нести какую-либо ответственность за это и быть виноватыми.

По его словам, Олимпиада – это всегда разнообразие и компромисс.

«Если вы посмотрите на это с точки зрения спортсмена, соревнующегося на снегу, Игры в Пекине будут странными для вашего восприяти, — приводит слова Фуркада Ski-Nordique.

Напомним, дипломатический бойкот грядущей Олимпиаде объявили США, Великобритания, Австралия и Канада. Ситуация связана с нарушением прав людей в Китае.