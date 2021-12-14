Руководство мадридского «Реала» решило перенести даты подписания соглашения с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе. Они вернутся к вопросу с контрактом только в марте.

По информации AS, «Реал» готов подписать футболиста, но намеренно уступил по датам текущей команде форварда. Известно, что новая дата трансфера – это дни после 9 марта.

Сообщается, что президент «Реала» Флорентино Перес желает сделать менее резонансным данный переход.

Напомним, Мбаппе присоединился в столичному французскому клубу в 2017 году, когда покинул «Монако».

Его действующий контракт был рассчитан до окончания сезона-2021/2022. В этом розыгрыше чемпионата Франции Мбаппе сыграл в 17 матчах, забил девять голов и отдал восемь результативных передач.