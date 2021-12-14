Российская фигуристка Алена Косторная обратилась к своей команде болельщиков в социальных сетях. Спортсменка отметила их поддержку после полученной травмы кисти, а также высказалась о хейтерах.

О повреждении Косторной стало известно накануне, 13 декабря. Известно, что теперь она пропустит чемпионат России в Санкт-Петербурге.

«Спасибо, что верите в меня. Мне очень приятно получать от вас такую добрую энергетику. Я очень постараюсь вас радовать в дальнейшем, ведь я остаюсь в фигурном катании еще на четыре года», – написала спортсменка на своей странице в Instagram.

Она добавила, что замечает все негативные комментарии тоже. По ее словам, они помогают становиться сильнее.

Напомним, 18-летняя фигуристка является чемпионкой Европы 2020 года.