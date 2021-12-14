Ассистент Марко Донадель из будущего тренерского штаба Паоло Ваноли в «Спартаке» отправился в Москву. Предполагается, что о назначении обоих специалистов станет известно уже завтра.

О перемещениях кандидата на должность в российской столичной команде сообщает Fiorentina.it. По информации источника, он сначала посетил свое прежнее место работы, базу «Фиорентины», а затем уехал в аэропорт. В бывшем клубе наставник возглавлял молодежный состав.

Ранее стало известно, что в ближайшее время свой пост в «Спартаке» покинет португалец Руй Витория. Допускается, что его официальная отставка произойдет именно завтра, 15 декабря.

В последнем матче РПЛ «Спартак» проиграл на выезде «Сочи» (0:3). Перед зимней паузой команда осталась на девятой позиции.