Бывший российский фигурист Егор Мурашов объяснил, почему принял решение о смене спортивного гражданства. Теперь 21-летний москвич представляет Швейцарию на международных стартах.

Атлет уточнил, что у него возникла идея попробовать себя в другой команде, а с документами ему помог тренер Стефан Ламбьель.

«Многие удивляются моему решению, но здесь скорее история о совпадении интересов. Мне нужно было найти страну, и появился вариант со Швейцарией. Почему нет?», — приводит слова Мурашова «Спорт-экспресс».

Фигурист добавил, что параллельно тренируется в Москве и в Швейцарии. Дома он продолжает работать с Викторией Буцаевой.

До переезда Мурашов выступил на чемпионате России 2020 года. На турнире он занял 13-е место.