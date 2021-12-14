Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал отсутствие успехов у каталонцев. Руководитель связал проблемы с уходом аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Он также добавил, что прощание с форвардом было поводом для вызова Хави на тренерский пост.

«Нельзя забывать, что это первый год без Месси. Ушёл лучший игрок мира. Это нелегко. Именно поэтому мы выбрали Хави, который знаком с атмосферой и стилем клуба», – цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

По его словам, команда стремится к сочетанию молодежи и опытных спортсменов в игре. Новый наставник отлично подходит под эту задачу.

Напомним, Месси покинул клуб в августе 2021 года, а Хави занял свою должность в ноябре. После 16-ти туров чемпионата Испании «Барселона» находится на восьмом месте с 24 баллами.