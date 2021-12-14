Полузащитник «Динамо» и сборной Польши Себастьян Шиманьски был прооперирован в немецкой клинике. Теперь футболист начнет реабилитацию после хирургического вмешательства.

О состоянии спортсмена сообщает пресс-служба на официальной сайте клуба.

Известно, что у легионера ранее диагностировали двустороннюю паховую грыжу. Решение об операции во время зимней паузы было принято после совещания тренерского и медицинского штаба.

Предполагается, что хавбек может восстановиться к началу январских сборов.

По итогам первой части текущего сезона «Динамо» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) с 36 баллами. Он отстают на два очка от лидера чемпионата, петербургского «Зенита».