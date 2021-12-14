«Бавария» на выезде разгромила «Штутгарт» в матче 16-го тура немецкой Бундеслиги. Хет-трик оформил полузащитник гостей Серж Гнабри, он же сделал два ассиста для дубля нападающего Роберта Левандовски.

Игра на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте завершилась победой «Баварии» со счётом 5:0.

Счет был открыт только в концу первого тайма. На 40-й минуте забил хавбек гостей Гнабри, спустя 13 минут он отличился вновь.

На 69-й минуте мяч в ворота «Штутгарта» точно отправил форвард Левандовски. Его дубля команда ждала всего три минуты. Итог встречи подвел на 74-й минуте Гнабри, забивший в третий раз. Таким образом, в активе немца за матч – пять очков.

«Бавария» лидирует в таблице национального чемпионата с 40 очками. Их соперники занимают только 15-е место с 17 баллами.