Национальная хоккейная лига объявила о переносе встречи между «Миннесотой Уайлд» и «Каролиной Харрикейнз» из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в команде гостей.

О изменениях в расписании матчей сообщает Hockey Wildreness. Известно, что «Каролина» входит в топ-4 по увеличению распространения вируса среди коллектива.

В команде выбыло достаточно игроков для переноса дальнейших матчей. Первыми положительные тесты получили финский нападающий Себастьян Ахо и канадский форвард Сет Джарвис, и команда уехала на гостевую встречу без них. Чуть позже подобные результаты пришли еще четырем спортсменам.

Ранее в лиге уже переносили матч между «Оттавой Сенаторз» и «Сан-Хосе Шаркс».