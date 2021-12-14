Польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера по забитым мячам в немецком чемпионате. Достижение учитывало период в календарный год.

В матче 16-го тура против «Штутгарта» спортсмен оформил дубль. Эти голы в Бундеслиге стали 41-м и 42-м для него в 2021 году. Так футболист смог повторить рекорд легендарного Герда Мюллера.

Встреча завершилась победой команды форварда на выезде. «Бавария» разгромила «Штутгарт» со счетом – 5:0. Хет-триком отличился полузащитник Серж Гнабри, он также отдал обе передачи на Левандовски.

В текущем сезоне «Бавария» заработала 40 очков и стала лидером чемпионата, «Штутгарт» с 17 баллами находится на 15-й строчке и близок к зоне вылета из высшего дивизиона.