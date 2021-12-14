«Барселона» не смогла обыграть аргентинский клуб «Бока Хуниорс» во встрече, посвященной Диего Марадоне. Основное время закончилось ничьей, а в серии 11-метровых ударов каталонцы без успеха завершили матч.

Игра прошла на стадионе «Кинг Сауд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и закончилась результатом 4:2 (1:1) в пользу аргентинцев.

На 50-й минуте забил Ферран Жутльга из «Барселоны», передачу ему отдал Филиппе Коутиньо. Сравнять счет смог форвард «Бока Хуниорс» Эсекиэль Себальос.

Проведение Кубка Марадоны с товарищескими встречами было связано с первой годовщиной его смерти. Легендарный спортсмен выступал за оба клуба в разные периоды своей карьеры.

Марадона ушел из жизни в возрасте 60 лет 25 ноября 2020 года. Известно, что он умер после острого отека легких.