Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал ситуацию с возможным снятием нескольких участниц с чемпионата России. По его словам, любая новая потеря может быть критичной для итогов отбора.

Предолимпийский старт пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

«Ждать ли Трусову на чемпионате России? Так новостей же вроде не было о том, что Трусова снимается. Я лично ее жду. Если мы потеряем еще кого-то, это вообще трагедия будет», – цитирует Ягудина Газета.ru.

Он добавил, что не видит закономерности в череде травм перед олимпийскими Играми. По его словам, это обычные последствия в спорте.

Напомним, ранее сообщалось, что Александра Трусова, несмотря на недавний стрессовый перелом стопы, выступит в Санкт-Петербурге. Другая представительница группы Этери Тутберидзе Алена Косторная в этот раз не сможет побороться за олимпийскую лицензию. Недавно стало известно о ее переломе запястья.