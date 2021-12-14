NVsport представляет главные новости из мира спорта за 14 декабря в традиционном дайджесте.

Алена Косторная будет выступать до Олимпиады-2026

Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алена Косторная останется в спорте на еще один олимпийский цикл. Об этом сообщает фан-аккаунт фигуристки в Instagram, ссылаясь на фигуристку.

Александр Большунов выступит на «Тур де Ски»

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов решил, что выступит на многодневке «Тур де Ски». Об этом сообщил старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.

В сборную России по хоккею на молодежный чемпионат мира вызвали 10 игроков СКА

Тренерский штаб молодежной сборной России объявил состав команды для участия на чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Косторная поблагодарила болельщиков за поддержку после перелома кисти

Российская фигуристка Алена Косторная обратилась к своей команде болельщиков в социальных сетях. Спортсменка отметила их поддержку после полученной травмы кисти, а также высказалась о хейтерах.

Карлсен намекнул, что чемпионский матч с Непомнящим может стать последним в его карьере

Норвежский гроссмейстер, действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен намекнул на то, что матч за шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего может стать последним в его карьере.

Бразильский форвард готов перейти в «Зенит». Он советовался с Малкомом и Клаудиньо

Бразильский форвард «Интернасьоналя» Юри Альберто планирует перейти в «Зенит». Клуб ведет активные переговоры. Об этом сообщают два источника, знакомых с ситуацией.

«Спартак» принял решение отправить Виторию в отставку

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория покинет свой пост в ближайшее время, руководство клуба приняло отправить специалиста в отставку.

Болельщика «Ромы» спасли после остановки сердца во время матча со «Специей»

Во время матча 17-го тура чемпионата Италии по футболу между «Ромой» и «Специей» у одного из болельщиков на трибунах остановилось сердце. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Левандовски добрался до рекорда Герда Мюллера по голам в Бундеслиге за календарный год

Польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера по забитым мячам в немецком чемпионате. Достижение учитывало период в календарный год.

Юрий Жирков заявил, что завершит карьеру зимой, если не получит предложений

Бывший защитник московского ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо», «Зенита» и сборной России Юрий Жирков рассказал, что близок к завершению футбольной карьеры.