Сборная России по хоккею сегодня, 15 декабря, сыграет против команды Канады на втором этапе Еврохоккейтура, Кубке Первого канала. Матч состоится в Москве на «ЦСКА-Арене», начало назначено на 18:30 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция встречи Россия — Канада будет доступна на сайте Первого канала по ссылке здесь.

Команда гостей не является постоянным участником турнира. В этом сезоне было сделано исключение перед Олимпийскими Играми.

В составе россиян на матчи этого турнира вошли игроки команд КХЛ. Однако будет отсутствовать часть юниоров, готовящихся с молодежкой к чемпионату мира.

На предыдущем этапе тура, Кубке Карьяла в Финляндии, российская сборная дважды уступила соперникам — во встречах с Финляндией и Швецией. Национальная команда обыграла только чехов.