Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал восстановление английского полузащитника Фаустино Анджорина после травмы и его опции аренды у «Челси».

С сентября игрок выступал за московскую команду по годовому контракту с правом приоритетного выкупа. В начале ноября он получил травму во встрече Лиги Европы и выбыл из состава до конца года.

«Сейчас у него перелом пятой плюсневой кости и, так как является игроком «Челси», мы переговорили с клубом и отправили его на восстановление в Лондон, где условия лучше, чтобы максимально быстро восстановиться», – цитирует Цорна Sport24.

Руководитель отметил, что в команде ждут футболиста к 15 января на зимние сборы. После чего он рассчитывает увидеть высокий уровень на поле.