Расписание четвертого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене. Инфографика NVsport

Расписание четвертого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене. Инфографика NVsport

Соревнования 18 декабря открывают спринтерскими гонками среди женщин и мужчин свободным стилем. Квалификация начнется в 10:40 по московскому времени. Топ-30 атлетов пройдут в финальную часть турнира. Она запланирована в 13:10 по мск.

Во второй и заключительный день этапа, 19 декабря, лыжники выйдут на старт командного спринта. В 12:00 на старт выйдут участники полуфиналов, в 14:00 – финалисты.

Телеканал «Матч ТВ» будет транслировать этап Кубка мира в Германии в прямом эфире в течение двух дней.

Напомним, в прошлый уик-энд на пьедестал дважды смог попасть Сергей Устюгов. Он взял серебро в спринте и был третьим в гонке с раздельным стартом. Лучший результат среди российских женщин показала Вероника Степанова, в ее активе – 10-е место.