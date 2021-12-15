Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила отсутствие условий для подготовки спортсменов на высокогорье и среднегорье. Проведение таких сборов в нашей стране, по ее словам, невозможно.

Она добавила, что именно по этой причине лыжники большую часть сборов посещают за границей.

«У нас огромная проблема: нет ни одной базы — ни федеральной, ни региональной — на высокогорье и среднегорье. Я 11 лет руководитель федерации лыжных гонок, вот уже третий министр спорта сейчас на посту, но пока с места ничего не сдвинулось», – приводит слова Вяльбе Матч ТВ.

Также она уточнила, что не получится вести подготовку на равнине, а потом выступать высоко в горах.

Напомним, Олимпийские Игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года.