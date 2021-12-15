В чемпионате России по футболу завершилась осенняя часть сезона. Клубы ушли на долгий перерыв между кругами длиной аж в два с половиной месяца. За это время может очень многое поменяться в раскладе сил, так что самое время оглянуться назад и подвести промежуточные итоги премьер-лиги.

Фаворит. «Зенит»

«Зенит» старается поддерживать реноме «русской Баварии» и продолжает опережать всех конкурентов. Хотя первая половина сезона прошла и не без шероховатостей. Подопечные Сергея Семака потеряли несколько очков в матчах с аутсайдерами, однако всё равно завершили 18-й тур на первом месте. Несмотря на совсем небольшое отставание «Динамо» (2 очка), чувствуется, что у петербуржцев есть запас прочности.

В этом сезоне Семак отошёл от набившей оскомину тактики 4-4-2 с постоянными забросами на Дзюбу, и начал демонстрировать тактическую гибкость. Помогли усиление в виде креативного Клаудиньо и прогресс Дмитрия Чистякова, выходящего на равных с Ярославом Ракицким и Деяном Ловреном.

Аутсайдер. «Химки»

Перед началом сезона ничто не предвещало беды в подмосковном клубе. «Химки» заняли высокое восьмое место в прошлом чемпионате, сохранили свой костяк, включая основного вратаря Илью Лантратова и главного тренера Игоря Черевченко. Но в этом сезоне всё пошло наперекосяк. Команда стабильно теряла очки, как в играх с фаворитами, так и с аутсайдерами. Назабивавший в начале сезона Денис Глушаков после травмы сник, и подобрать знамя лидерства никто не решился.

Весь первый круг казалось, что главным кандидатом на вылет стоит «Урал»: у екатеринбуржцев было катастрофически мало очков и голов. Но Игорь Шалимов, несмотря на скепсис фанатов, наладил игру команды, и в конце года «Урал» выдал шесть матчей подряд без поражений, завершив год на 11-м месте. А по пропущенным мячам команда и вовсе делит второе место с «Краснодаром» (18) и уступает лишь ЦСКА (16). Напомним, что в ЦСКА ворота защищает Игорь Акинфеев, в «Краснодаре» — Матвей Сафонов. Но Илья Помазун не отстаёт от конкурентов.

Сюрприз. «Крылья Советов»

«Крылья Советов» в последние годы заслужили репутацию «команды-лифта», и их новое возвращение в РПЛ многими воспринималось как временный всплеск. Вызывал опасение и средний возраст команды. Однако Игорь Осинькин сколотил боевой коллектив, который после буксования на старте набрал хороший ход и преподнёс несколько сенсаций. Рекордсмен по голам в сезоне ФНЛ Иван Сергеев подтвердил свой бомбардирский статус, продолжил забивать в элитном дивизионе и даже попал в сборную России. Радуют и его партнёры по атаке: Антон Зиньковский, Роман Ежов и Владислав Сарвели. Ну а вундеркинд Сергей Пиняев прямо перед перерывом забил свой первый гол в РПЛ в возрасте 17 лет и 1 месяца и 9 дней.

Главной задачей «Крыльев» в зимнем перерыве станет сохранение основного состава. С ним команда завершила 18 туров на высоком восьмом месте, но вероятность расставания с лидерами достаточно высока.

Разочарование. «Спартак»

Перед стартом сезона владелец «Спартака» Леонид Федун озвучил амбициозные планы: в год столетия клуб планирует взять чемпионство. Красно-белые планировали впечатлить всю страну своей фееричной игрой, но пока удаётся впечатлить лишь фееричными скандалами. Жена Федуна Зарема Салихова в начале сезона продемонстрировала неумеренно длинный язык, доведя спортивного директора Дмитрия Попова до отставки с вываливанием грязного белья. Так оказалось, что Зарема предлагала найти «Спартаку» тренера по гороскопу и с буквой «Р» в имени. Позднее она объясняла, что это была шутка, но в переписке это так не выглядело. Скандалы дополнились проваленной трансферной кампанией, в которой удалось подписать только невнятного Кауфриса.

В общем, «Спартак» смешил Россию за пределами поля и добавлял смеха действиями на поле. Под руководством Руя Витории деградировали все игроки, включая сборников Максименко, Бакаева и Соболева.

Завершил «Спартак» год разгромом от «Сочи» (0:3), и Федун оказался в непростой ситуации. Что делать с Виторией? С одной стороны, задача на сезон не выполнена: у «Спартака» только 23 очка и девятое место. Но с другой, в Лиге Европы играет как будто совершенно другой «Спартак». Красно-белые выиграли группу с «Наполи», «Лестером» и «Легией» и вышли напрямую в 1/8 финала. По всей видимости, это даст Витории индульгенцию до конца сезона. Или до вылета из еврокубка.

Взлёт. «Динамо»

Сандро Шварц в «Динамо» строит очень перспективный коллектив. Ещё одна молодая команда укрепилась летом и продолжила начатое в прошлом сезоне. На новый уровень вышли недавние юниоры Тюкавин и Захарян, последний даже попал в основную обойму сборной России. Хорошо вписался в состав Макаров, начал забивать Грулёв, а Фомин и вовсе стал одним из лучших полузащитников осени.

Если кто и сможет навязать «Зениту» борьбу за чемпионство, то это «Динамо». Бело-голубые отстают от Петербурга всего на два очка и едва не завершили год и вовсе на первом месте. Победи «Динамо» «Зенит» в 18-м туре, подопечные Шварца ушли бы на перерыв в лидерах. Победы не случилось, но «Динамо» и не проиграло, не позволив «Зениту» оторваться в таблице.

Есть подозрения, что в концовке сезона бело-голубые не сдюжат и посыплются, но пока что они держатся и продолжают дышать «русской Баварии» в затылок.

Падение. «Рубин»

Летом казалось, что «Рубин» если не вмешается в борьбу за чемпионство, то хотя бы потреплет нервов лидерам. Леонид Слуцкий создал приятную атмосферу в клубе, перед началом сезона игроки с тренером даже записали совместное эпичное видео… «Рубин» провел неплохое усиление, разыграл хитрую карту с дозаявками и отзаявками «лишних» легионеров, высоко забрался после первых туров…

Но с приходом осени всё как отрезало. «Рубин» бездарно вылетел из Лиги конференций, выдал длинный отрезок без побед и завершил год на десятом месте, ниже «Спартака» и принципиального соперника — «Крыльев Советов». В прессе всё чаще поднимается вопрос об отставке Слуцкого, который никак не может найти себя после ухода из ЦСКА.

Бомбардир. Гамид Агаларов, «Уфа»

Агаларов в этом сезоне – это какая-то футбольная аномалия. Воспитанник «Анжи» дебютировал в РПЛ в 18 лет, но до этого провёл в элитном дивизионе считанное число игр и забил ровно ноль мячей. Да и в более низких лигах не мог похвастаться высокой результативностью. Но в этом сезоне на 21-летнего форварда словно снизошло благословение Аллаха: Агаларов начал забивать почти в каждом матче и наколотил уже 13 мячей. Всего «Уфа» забила 17 голов

Башкирский клуб занимает после осенней части сезона предпоследнее место в таблице. Команда откровенно валится, чего нельзя сказать о её бомбардире. Хочется верить, что голевой всплеск Агаларова не был единичным явлением, и форвард продолжит прогрессировать. Но велика вероятность, что уже в другой команде.

Лидер. Артём Дзюба, «Зенит»

Голы Агаларова – это, конечно, здорово. Но лучшим игроком первой половины сезона всё же стал Артём Дзюба. Форвард очень тяжело пережил провал на Евро-2020 и не забивал во всех турнирах аж девять игр подряд. В СМИ всё чаще ходили слухи о скором уходе Дзюбы. Назывался даже претендент – «Фенербахче». Но 20 сентября нападающий сделал дубль в ворота «Рубина» (3:1), после чего понеслось. Дзюба почти не уходил с поля без набранных очков результативности, даже несмотря на уменьшившееся количество игрового времени. При этом он продолжил тенденцию прошлых сезонов и не забывал действовать и в подыгрыше. В результате к перерыву он набрал 15 (10+5) очков по системе «гол + пас» и показал, что ещё ещё не собирается на пенсию.

Омрачают ситуацию только отношения Дзюбы со сборной России. Из-за конфликта с Валерием Карпиным форвард отказывается играть за национальную команду, которой сейчас очень не хватает такого лидера на острие атаки. Кто знает, может, к марту тренер и игрок уладят разногласия, хотя предпосылок к этому нет.

Новички. Клаудиньо, «Зенит» и Матео Кассьера, «Сочи»

Про Клаудиньо NVsport ещё осенью писал: в «Зенит» едет потенциальный лидер. Были опасения, как южноамериканец адаптируется в новой стране, но в Петербурге обычно у бразильцев не возникает проблем с адаптацией. Клаудиньо быстро вышел в лидеры «Зенита», а в последних четырёх играх года (включая матч Лиги чемпионов с «Челси») забил пять мячей.

Ещё одним удачным новичком стал Матео Кассьера из «Сочи». Колумбиец быстро заставил фанатов южан забыть об уходе Антона Заболотного в ЦСКА и забил уже в дебютной игре. Всего в 11 матчах РПЛ Кассьера отличился 8 раз и отдал 3 голевые передачи. Скаутам «Сочи» — браво!

Тренер. Владимир Федотов, «Сочи»

Если Карпин весной покинет сборную России, то Федотов кажется главным кандидатом на его смену. Тренер уже не первый год демонстрирует способность выжимать максимум из своего состава и выводить футболистов на новый уровень. Ещё недавно «Сочи» воспринимался фарм-клубом «Зенита», а уже в этом сезоне команда отнимает очки у чемпионов России на их поле.

По ходу сезона «Сочи» был близок даже к тому, чтобы подняться на первое место, а завершил календарный год третьим. Омрачил его выступление только обидный вылет из Лиги конференций: «леопардам» не хватило считанных минут, правила «выездного гола» и везения в серии пенальти, чтобы пройти «Партизан».

Тренер-дебютант. Алексей Березуцкий, ЦСКА

ЦСКА за короткий отрезок превратился из самого стабильного клуба России в центр управленческой неразберихи и тренерской чехарды. Концовку прошлого сезона неожиданно было решено доверить Ивице Оличу без самостоятельного опыта работы. Всё привело к тому, что ЦСКА впервые с начала века остался без еврокубков. Летом Олич не договорился о новом контракте, и клуб принял ещё один неопытный тренер – Алексей Березуцкий. Казалось, в новом сезоне армейцы продолжат своё падение.

Тем не менее, 39-летний Березуцкий быстро сориентировался в новых условиях, многие молодые игроки снова начали прогрессировать, кто-то раскрылся на новых позициях, а ветераны вроде Набабкина и Дзагоева показали, что ещё могут пободаться.

ЦСКА ушёл на зимний перерыв четвёртым, в одном очке от «Сочи».

Бардак. «Локомотив»

«Локомотив» отстал от армейцев всего на два очка, но какое же разное впечатление оставили два московских клуба! Если ЦСКА постепенно выбирается из управленческого кризиса, то «Локомотив» в этом кризисе увязает всё глубже. Ещё летом началась непонятная суматоха с возможной продажей едва ли не всех лидеров. Ходили слухи об уходе Смолова, Баринова, Жемалетдинова… Но всё ограничилось завершением карьеры Чорлукой и уходом Крыховяка в «Краснодар». Причем трансфер последнего был оформлен так быстро, что об этом даже не предупредили игрока. Надо ли говорить, что Крыховяк был не в восторге.

После этого новое руководство в лице Томаса Цорна и Ральфа Рангника словно искало повод, чтобы выгнать из клуба неудобного Марко Николича. Фанаты в своё время встретили серба в штыки, но сменили гнев на милость после выигрыша Кубка и в целом удачной работы. После первой серии неудач Николич был отправлен в отставку, а на его место пришёл Маркус Гисдоль. В результате перестановки привели к пяти поражениям подряд и семиматчевой безвыигрышной серии.

И одним из символов «эффективного» менеджмента стала ситуация с вратарями. У Гильерме в «Локо» почти всегда были опытные сменщики. В этом же сезоне, когда ветерану понадобилась операция, в распоряжении «Локомотива» остался только 17-летний Даниил Худяков. История, конечно, знает примеры 17-летних вратарей-вундеркиндов, но Худяков быстро показал, что он всё же не Акинфеев.

А апофеозом всего стал внезапный уход Рангника, который неожиданно для всех возглавил «Манчестер Юнайтед» и теперь будет соображать, как обуздать Криштиану Роналду. Зимой «Локомотиву» нужно будет очень активно поработать, чтобы выбраться из ямы.

В конце января в России откроется трансферное окно, а сезон возобновится в конце февраля.