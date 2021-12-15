В чемпионате России по футболу завершилась осенняя часть сезона. Клубы ушли на долгий перерыв между кругами длиной аж в два с половиной месяца. За это время может очень многое поменяться в раскладе сил, так что самое время оглянуться назад и подвести промежуточные итоги премьер-лиги.

Фаворит. «Зенит»

Матч Зенит — Челси. Фото — ФК Зенит

«Зенит» старается поддерживать реноме «русской Баварии» и продолжает опережать всех конкурентов. Хотя первая половина сезона прошла и не без шероховатостей. Подопечные Сергея Семака потеряли несколько очков в матчах с аутсайдерами, однако всё равно завершили 18-й тур на первом месте. Несмотря на совсем небольшое отставание «Динамо» (2 очка), чувствуется, что у петербуржцев есть запас прочности.

В этом сезоне Семак отошёл от набившей оскомину тактики 4-4-2 с постоянными забросами на Дзюбу, и начал демонстрировать тактическую гибкость. Помогли усиление в виде креативного Клаудиньо и прогресс Дмитрия Чистякова, выходящего на равных с Ярославом Ракицким и Деяном Ловреном.

Аутсайдер. «Химки»

Игорь Черевченко. Фото: ФК «Химки»

Перед началом сезона ничто не предвещало беды в подмосковном клубе. «Химки» заняли высокое восьмое место в прошлом чемпионате, сохранили свой костяк, включая основного вратаря Илью Лантратова и главного тренера Игоря Черевченко. Но в этом сезоне всё пошло наперекосяк. Команда стабильно теряла очки, как в играх с фаворитами, так и с аутсайдерами. Назабивавший в начале сезона Денис Глушаков после травмы сник, и подобрать знамя лидерства никто не решился.

Весь первый круг казалось, что главным кандидатом на вылет стоит «Урал»: у екатеринбуржцев было катастрофически мало очков и голов. Но Игорь Шалимов, несмотря на скепсис фанатов, наладил игру команды, и в конце года «Урал» выдал шесть матчей подряд без поражений, завершив год на 11-м месте. А по пропущенным мячам команда и вовсе делит второе место с «Краснодаром» (18) и уступает лишь ЦСКА (16). Напомним, что в ЦСКА ворота защищает Игорь Акинфеев, в «Краснодаре» — Матвей Сафонов. Но Илья Помазун не отстаёт от конкурентов.

Сюрприз. «Крылья Советов»

Сергей Пиняев. Фото — ФК «Крылья Советов»

«Крылья Советов» в последние годы заслужили репутацию «команды-лифта», и их новое возвращение в РПЛ многими воспринималось как временный всплеск. Вызывал опасение и средний возраст команды. Однако Игорь Осинькин сколотил боевой коллектив, который после буксования на старте набрал хороший ход и преподнёс несколько сенсаций. Рекордсмен по голам в сезоне ФНЛ Иван Сергеев подтвердил свой бомбардирский статус, продолжил забивать в элитном дивизионе и даже попал в сборную России. Радуют и его партнёры по атаке: Антон Зиньковский, Роман Ежов и Владислав Сарвели. Ну а вундеркинд Сергей Пиняев прямо перед перерывом забил свой первый гол в РПЛ в возрасте 17 лет и 1 месяца и 9 дней.

Главной задачей «Крыльев» в зимнем перерыве станет сохранение основного состава. С ним команда завершила 18 туров на высоком восьмом месте, но вероятность расставания с лидерами достаточно высока.

Разочарование. «Спартак»

Руй Витория. Фото: «Спартак»

Перед стартом сезона владелец «Спартака» Леонид Федун озвучил амбициозные планы: в год столетия клуб планирует взять чемпионство. Красно-белые планировали впечатлить всю страну своей фееричной игрой, но пока удаётся впечатлить лишь фееричными скандалами. Жена Федуна Зарема Салихова в начале сезона продемонстрировала неумеренно длинный язык, доведя спортивного директора Дмитрия Попова до отставки с вываливанием грязного белья. Так оказалось, что Зарема предлагала найти «Спартаку» тренера по гороскопу и с буквой «Р» в имени. Позднее она объясняла, что это была шутка, но в переписке это так не выглядело. Скандалы дополнились проваленной трансферной кампанией, в которой удалось подписать только невнятного Кауфриса.

В общем, «Спартак» смешил Россию за пределами поля и добавлял смеха действиями на поле. Под руководством Руя Витории деградировали все игроки, включая сборников Максименко, Бакаева и Соболева.

Завершил «Спартак» год разгромом от «Сочи» (0:3), и Федун оказался в непростой ситуации. Что делать с Виторией? С одной стороны, задача на сезон не выполнена: у «Спартака» только 23 очка и девятое место. Но с другой, в Лиге Европы играет как будто совершенно другой «Спартак». Красно-белые выиграли группу с «Наполи», «Лестером» и «Легией» и вышли напрямую в 1/8 финала. По всей видимости, это даст Витории индульгенцию до конца сезона. Или до вылета из еврокубка.

Взлёт. «Динамо»

Потасовка в матче «Спартак» — «Динамо». Скриншот трансляции

Сандро Шварц в «Динамо» строит очень перспективный коллектив. Ещё одна молодая команда укрепилась летом и продолжила начатое в прошлом сезоне. На новый уровень вышли недавние юниоры Тюкавин и Захарян, последний даже попал в основную обойму сборной России. Хорошо вписался в состав Макаров, начал забивать Грулёв, а Фомин и вовсе стал одним из лучших полузащитников осени.

Если кто и сможет навязать «Зениту» борьбу за чемпионство, то это «Динамо». Бело-голубые отстают от Петербурга всего на два очка и едва не завершили год и вовсе на первом месте. Победи «Динамо» «Зенит» в 18-м туре, подопечные Шварца ушли бы на перерыв в лидерах. Победы не случилось, но «Динамо» и не проиграло, не позволив «Зениту» оторваться в таблице.

Есть подозрения, что в концовке сезона бело-голубые не сдюжат и посыплются, но пока что они держатся и продолжают дышать «русской Баварии» в затылок.

Падение. «Рубин»

Леонид Слуцкий. Фото — ютуб-канал «Рубина»

Летом казалось, что «Рубин» если не вмешается в борьбу за чемпионство, то хотя бы потреплет нервов лидерам. Леонид Слуцкий создал приятную атмосферу в клубе, перед началом сезона игроки с тренером даже записали совместное эпичное видео… «Рубин» провел неплохое усиление, разыграл хитрую карту с дозаявками и отзаявками «лишних» легионеров, высоко забрался после первых туров…

Но с приходом осени всё как отрезало. «Рубин» бездарно вылетел из Лиги конференций, выдал длинный отрезок без побед и завершил год на десятом месте, ниже «Спартака» и принципиального соперника — «Крыльев Советов». В прессе всё чаще поднимается вопрос об отставке Слуцкого, который никак не может найти себя после ухода из ЦСКА.

Бомбардир. Гамид Агаларов, «Уфа»

Гамид Агаларов. Фото: ФК «Уфа»

Агаларов в этом сезоне – это какая-то футбольная аномалия. Воспитанник «Анжи» дебютировал в РПЛ в 18 лет, но до этого провёл в элитном дивизионе считанное число игр и забил ровно ноль мячей. Да и в более низких лигах не мог похвастаться высокой результативностью. Но в этом сезоне на 21-летнего форварда словно снизошло благословение Аллаха: Агаларов начал забивать почти в каждом матче и наколотил уже 13 мячей. Всего «Уфа» забила 17 голов

Башкирский клуб занимает после осенней части сезона предпоследнее место в таблице. Команда откровенно валится, чего нельзя сказать о её бомбардире. Хочется верить, что голевой всплеск Агаларова не был единичным явлением, и форвард продолжит прогрессировать. Но велика вероятность, что уже в другой команде.

Лидер. Артём Дзюба, «Зенит»

Артем Дзюба. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Голы Агаларова – это, конечно, здорово. Но лучшим игроком первой половины сезона всё же стал Артём Дзюба. Форвард очень тяжело пережил провал на Евро-2020 и не забивал во всех турнирах аж девять игр подряд. В СМИ всё чаще ходили слухи о скором уходе Дзюбы. Назывался даже претендент – «Фенербахче». Но 20 сентября нападающий сделал дубль в ворота «Рубина» (3:1), после чего понеслось. Дзюба почти не уходил с поля без набранных очков результативности, даже несмотря на уменьшившееся количество игрового времени. При этом он продолжил тенденцию прошлых сезонов и не забывал действовать и в подыгрыше. В результате к перерыву он набрал 15 (10+5) очков по системе «гол + пас» и показал, что ещё ещё не собирается на пенсию.

Омрачают ситуацию только отношения Дзюбы со сборной России. Из-за конфликта с Валерием Карпиным форвард отказывается играть за национальную команду, которой сейчас очень не хватает такого лидера на острие атаки. Кто знает, может, к марту тренер и игрок уладят разногласия, хотя предпосылок к этому нет.

Новички. Клаудиньо, «Зенит» и Матео Кассьера, «Сочи»

Клаудиньо. Фото: NVsport

Про Клаудиньо NVsport ещё осенью писал: в «Зенит» едет потенциальный лидер. Были опасения, как южноамериканец адаптируется в новой стране, но в Петербурге обычно у бразильцев не возникает проблем с адаптацией. Клаудиньо быстро вышел в лидеры «Зенита», а в последних четырёх играх года (включая матч Лиги чемпионов с «Челси») забил пять мячей.

Ещё одним удачным новичком стал Матео Кассьера из «Сочи». Колумбиец быстро заставил фанатов южан забыть об уходе Антона Заболотного в ЦСКА и забил уже в дебютной игре. Всего в 11 матчах РПЛ Кассьера отличился 8 раз и отдал 3 голевые передачи. Скаутам «Сочи» — браво!

Тренер. Владимир Федотов, «Сочи»

Владимир Федотов. Фото: Instagram.

Если Карпин весной покинет сборную России, то Федотов кажется главным кандидатом на его смену. Тренер уже не первый год демонстрирует способность выжимать максимум из своего состава и выводить футболистов на новый уровень. Ещё недавно «Сочи» воспринимался фарм-клубом «Зенита», а уже в этом сезоне команда отнимает очки у чемпионов России на их поле.

По ходу сезона «Сочи» был близок даже к тому, чтобы подняться на первое место, а завершил календарный год третьим. Омрачил его выступление только обидный вылет из Лиги конференций: «леопардам» не хватило считанных минут, правила «выездного гола» и везения в серии пенальти, чтобы пройти «Партизан».

Тренер-дебютант. Алексей Березуцкий, ЦСКА

Фото: официальный сайт ПФК ЦСКА

ЦСКА за короткий отрезок превратился из самого стабильного клуба России в центр управленческой неразберихи и тренерской чехарды. Концовку прошлого сезона неожиданно было решено доверить Ивице Оличу без самостоятельного опыта работы. Всё привело к тому, что ЦСКА впервые с начала века остался без еврокубков. Летом Олич не договорился о новом контракте, и клуб принял ещё один неопытный тренер – Алексей Березуцкий. Казалось, в новом сезоне армейцы продолжат своё падение.

Тем не менее, 39-летний Березуцкий быстро сориентировался в новых условиях, многие молодые игроки снова начали прогрессировать, кто-то раскрылся на новых позициях, а ветераны вроде Набабкина и Дзагоева показали, что ещё могут пободаться.

ЦСКА ушёл на зимний перерыв четвёртым, в одном очке от «Сочи».

Бардак. «Локомотив»

Томас Цорн. Фото: ФК «Спартак»

«Локомотив» отстал от армейцев всего на два очка, но какое же разное впечатление оставили два московских клуба! Если ЦСКА постепенно выбирается из управленческого кризиса, то «Локомотив» в этом кризисе увязает всё глубже. Ещё летом началась непонятная суматоха с возможной продажей едва ли не всех лидеров. Ходили слухи об уходе Смолова, Баринова, Жемалетдинова… Но всё ограничилось завершением карьеры Чорлукой и уходом Крыховяка в «Краснодар». Причем трансфер последнего был оформлен так быстро, что об этом даже не предупредили игрока. Надо ли говорить, что Крыховяк был не в восторге.

После этого новое руководство в лице Томаса Цорна и Ральфа Рангника словно искало повод, чтобы выгнать из клуба неудобного Марко Николича. Фанаты в своё время встретили серба в штыки, но сменили гнев на милость после выигрыша Кубка и в целом удачной работы. После первой серии неудач Николич был отправлен в отставку, а на его место пришёл Маркус Гисдоль. В результате перестановки привели к пяти поражениям подряд и семиматчевой безвыигрышной серии.

И одним из символов «эффективного» менеджмента стала ситуация с вратарями. У Гильерме в «Локо» почти всегда были опытные сменщики. В этом же сезоне, когда ветерану понадобилась операция, в распоряжении «Локомотива» остался только 17-летний Даниил Худяков. История, конечно, знает примеры 17-летних вратарей-вундеркиндов, но Худяков быстро показал, что он всё же не Акинфеев.

А апофеозом всего стал внезапный уход Рангника, который неожиданно для всех возглавил «Манчестер Юнайтед» и теперь будет соображать, как обуздать Криштиану Роналду. Зимой «Локомотиву» нужно будет очень активно поработать, чтобы выбраться из ямы.

В конце января в России откроется трансферное окно, а сезон возобновится в конце февраля.