Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что Дарья Усачёва точно не выступит на предстоящем чемпионате страны. Он также поделился мнением о ее будущем.

Известно, что спортсменка продолжает восстановление после травмы ноги на Гран-при Японии.

«Мне неподвластно, сможет ли Дарья участвовать в соревнованиях в этом сезоне. Я с удовольствием увижу Усачёву на соревнованиях любого уровня, как только она восстановится от травмы», — цитирует Когана Чемпионат.

Напомним, Усачёва получила травму ноги на раскатке непосредственно перед выступлением на Гран-при Японии. Соревнования в Санкт-Петербурге пройдут на следующей неделе, с 23 по 26 декабря.