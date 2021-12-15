По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки было выявлено 28363 случаев заражения коронавирусом по всей стране.

К 15 декабря выявлено всего 10 103 160 случаев заболевания. Также известно о выздоровлении 8,840 млн человек. Еще 292 891 человек скончались от коронавируса в стране.

На утро 15 декабря в Москве было выявлено 2459 новых случаев коронавируса за сутки, в Санкт-Петербурге известно о 2055 новых случаях. В Московской области появилось еще 1739 человек, заболевших коронавирусом. Место в четверке также занимает Красноярский край с 715 инфицированными пациентами.

Во многих регионах страны за сутки заболело коронавирусом более 100 человек, минимальное число в Чукотский АО – 7 человек.