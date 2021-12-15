Представители лыжной сборной России Глеб Ретивых и Христина Мацокина приглашены для выступлений на четвертом этапе Кубка мира в немецком Дрездене.

Соревнования пройдут в ближайший уик-энд, 18-19 декабря. Об участии в турнире сообщил тренер сборной Сергей Турышев.

«На этапе Кубка мира в Дрездене выступят Ретивых и Мацокина», — приводит слова специалиста ТАСС.

На старте в Германии пройдут исключительно спринтерские гонки. В первый день пройдут личные забеги свободным стилем, во второй – командные.

Напомним, на предыдущем этапе Кубка мира Ретивых вылетел из спринта на стадии 1/4 финала с 15-м результатом, Мацокина заняла в этой же дисциплине итоговое 28-е место.