Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что рассчитывает на участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

Руководитель выступил с обращением к председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

«Уважаемый друг, уважаемый председатель Си Цзиньпин, рассчитываю, что в феврале следующего года наконец-то сможем встретиться и лично, в Пекине», — приводит слова Путина «РИА Новости Спорт».

Он добавил, что по плану состоятся переговоры, а потом открытие Олимпиады.

Напомним, Игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Ранее президент уже высказывался об участии в официальных мероприятиях во время стартов в Китае.