Российская фигуристка Алена Косторная раскрыла подробности недавно полученной травмы кисти. По словам спортсменки, она получила повреждение на тренировке.

Косторная отметила, что это привычная ситуация: ничего необычного не произошло.

«Дело было на тренировке. Я тренировала аксель, неудачно упала. Ну, и сами понимаете, что произошло дальше. Все бывает, у всех спортсменов во всех странах», – сказала спортсменка в видео на своем YouTube-канале.

Отборочный чемпионат России состоится в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Известно, что Косторная не сможет там выступить, но продолжит спортивную карьеру до 2026 года. Ранее она поблагодарила своих болельщиков за поддержку.