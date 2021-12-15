Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала участие Александры Трусовой в чемпионате России по фигурному катанию. Незадолго до этапа «Гран-при» в Японии Трусова получила травму и снялась с соревнований.

По словам Бестемьяновой, она рада участию Трусовой и не считает это риском.

«Можно встать на табуретку, чтобы повесить занавеску, и назвать это риском. Сейчас главный сезон в её жизни, — цитирует «Чемпионат» Бестемьянову. — Если Трусова не выступит на чемпионате России, то не отберётся на Олимпийские игры. Сниматься с чемпионата России будут только те, кто уже ходить не может и лежат пластом».

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.