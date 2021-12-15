Британский пилот «Мерседеса» и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прошел официальное посвящение в рыцари. Церемония состоялась сегодня, 15 декабря, в Виндзорском замке.

Гонщик получил титул от принца Уэльского, сообщает журналист Daily Express Ричард Палмер. Он опубликовал соответствующие фотографии с многократным чемпионом Формулы-1 в своем Твиттере.

Среди обладателей этой награды также есть Пол Маккартни, Александр Флеминг, Чарли Чаплин, Мик Джаггер, Альфред Хичкок, Элтон Джон и другие известные британцы.

Напомним, в прошедший уик-энд на этапе Гран-при в Абу-Даби Хэмилтон занял второе место в финальной гонке и эту же позицию по итогам всего сезона. Впервые чемпионом мира стал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла».