Симау Пейшоту, мэр бразильского города Борба, оригинальным образом решил спор со своим главным политическим оппонентом. Как сообщает Metropoles, Пейшоту и бывший член городского совета Эринеу Алвес да Силва провели поединок по правилам ММА, чтобы разрешить вопрос по поводу судьбы местного аквапарка. Пейшоту настаивал на его закрытии, Эринеу настаивал на том, что аквапарк стоит оставить.

Бой прошёл в школьном спортзале. Билеты на поединок можно было купить, средства от них пошли на благотворительность.

Победу решением судей одержал Пейшоту.

Симау Пейшоту и Эринеу Алвес да Силва. Видео — Metropoles pic.twitter.com/kOhn7oWSP6 — Великий Твитсби (@greattvetor) December 15, 2021

Необычный политический поединок омрачили дальнейшие события: прокуратура проведёт проверку на предмет источников финансирования боя.