Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко продолжит выступать за столичный клуб. Его новое соглашение рассчитано до 2025 года.

Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров. По его информации, Максименко может остаться в составе команды еще на четыре года. Действующий контракт заканчивается в 2023-м.

После неудачного матча с «Зенитом» (1:7) и восстановления голкипера Александра Селихова Максименко перестал попадать в стартовый состав на игры в Российской Премьер-лиге (РПЛ) и в еврокубках.

С 30 октября он уже провел девять матчей подряд на скамейке запасных. До этого он стабильно занимал место в воротах: также девять встреч подряд.