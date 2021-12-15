Чемпионка мира по фигурному катанию-1999 Мария Бутырская считает, что Александре Трусовой стоит поехать на чемпионат России, который пройдёт в конце декабря. Незадолго до этапа «Гран-при» в Японии Трусова получила травму и снялась с соревнований.

«Если Трусова заявлена и будет выступать на чемпионате России — значит, она восстановилась от травмы и готовилась к чемпионату страны. Думаю, всё в порядке, — цитирует «Чемпионат» Бутырскую. — Здесь вариантов особо нет: надо выступать. Та же Алёна Косторная получила травму прямо перед чемпионатом России и не будет выступать, поэтому шансов поехать на Олимпийские игры у неё, наверное, уже нет».

По мнению Бутырской, национальное первенство решит вопросы отбора в олимпийскую сборную.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.