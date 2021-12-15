Пресс-служба сборной России показала, как бы выглядела национальная футбольная команда под руководством Валерия Карпина в мире супергероев. Они опубликовали афишу в стиле нового фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в преддверии стыковых матчей чемпионата мира-2022.

Постер появился на странице команды в Твиттере. Он подписан как «Чемпионат мира: Нет шанса остаться дома».

«Они просто хотели попасть на ЧМ-2022. Но открыли портал в стыки безумия», – отмечает пресс-служба сборной России.

Напомним, первый стыковой матч подопечные Карпина проведут 24 марта 2022 года против Польши на домашней арене. В случае победы сборная выйдет на лучшего в паре Швеция – Чехия. Эта встреча также пройдет на правах хозяев.