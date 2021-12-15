В 2021 году «Рождественская гонка» по биатлону пройдёт в немецком городе Рупольдинг, сообщает chiemgau24 со ссылкой на главу Ассоциации лыжных видов спорта Германии Франца Штайнле. Ранее гонка традицонно проходила на стадионе футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене, но из-за пандемии коронавируса была в прошлом году перенесена в Рупольдинг. В этом году ситуация повторилась.

По словам Штайнле, он надеялся на возвращение стартов в Гельзенкирхен, но рад, что гонка всё же состоится.

«Рождественская гонка» в 2021 году пройдёт 28 декабря. За Россию выступят Евгения Буртасова и Матвей Елисеев.

Рождественская гонка традиционно проходит с 2002 года. В прошлом году её выиграли россияне Евгения Павлова и Матвей Елисеев. Также Россия побеждала в гонке в 2007 (Екатерина Юрлова и Дмитрий Ярошенко), 2010 (Светлана Слепцова и Евгений Устюгов), 2012 (Екатерина Юрлова и Антон Шипулин) и 2017 (Екатерина Юрлова и Алексей Волков) году. По числу побед Россия делит первое место с Норвегией (по 5).