Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ларс Корнетка объяснил, почему Ральф Рангник оставил данную должность в клубе. Рангник занял пост руководителя по спорту и развитию «Локо» этим летом, но в конце ноября возобновил тренерскую карьеру, возглавив «Манчестер Юнайтед». Корнетка пошёл на повышение и занял его должность.

«Я мог поехать с Ральфом в «МЮ», но реально передо мной не стоял такой вопрос. Я остаюсь в «Локомотиве» — это проект, в который я верю. Для Ральфа работать в Англии было мечтой, — цитирует «РИА Новости» Корнетку. — Ральфу нужно было быстро принять решение: в течение одного-двух дней».

Рангник возглавил «МЮ» после отставки Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера.