Сборная России по хоккею начала встречу с командой Канады в рамках российского этапа Еврохоккейтура сезона-2021/22.

Игра проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Команда гостей не является постоянным участником Еврохоккейтура, в число которых входят Россия, Швеция, Чехия и Финляндия. В этом сезоне было сделано исключение перед Олимпийскими Играми и команда Канады примет участие в российском этапе Евротура в качестве подготовки к турниру в Пекине.

На первом этапе Евротура Россия выиграла один матч из трех: победила сборную Чехии и уступила командам Швеции и Финляндии.

В июне 2021 года команды России и Канады встречались друг с другом в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею, победу одержала сборная Канады благодаря шайбе в овертайме.