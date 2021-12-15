Михаил Лихачёв сохранил пост главного тренера сборной России по пляжному футболу, сообщает официальный Твиттер Российского футбольного союза (РФС). Новый контракт с 43-летним специалистом рассчитан до конца 2023 года.

В 2021 году сборная России под руководством Лихачёва в третий раз выиграла чемпионат мира, а также стала четырёхкратным обладателем Межконтинентального кубка.

На церемонии Beach Soccer Stars Лихачёв во второй раз был признан лучшим тренером года. Впервые это произошло в 2014 году.

Михаил Лихачёв руководит сборной России по пляжному футболу с 2010 года. Под его руководством Россия выиграла чемпионат мира (2011, 2013 и 2021), Евролигу (2009, 2011, 2013, 2014, 2017), Кубок Европы (2010, 2012), Межконтинентальный кубок (2011, 2012, 2015, 2021) и Европейские игры (2015).