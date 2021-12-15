Петербургский «Зенит» начал выездную встречу с французским «АСВЕЛом» в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

Игра проходит на стадионе «Астробаль» в городе Виллербан, прямую трансляцию матча можно найти здесь.

В последнем розыгрыше Евролиги команды встречались дважды в регулярном чемпионате. «Зенит» победил оба раза: дома – со счётом 87:53, во Франции – с 66:53.

В последних трёх турах Евролиги «Зенит» проигрывал, поочерёдно уступив греческому «Панатинаикосу», сербской «Црвене Звезде» и турецкому «Фенербахче». На данный момент команда Хави Паскуаля имеет в таблице 21 очко и занимает седьмое место (в зоне плей-офф).

У АСВЕЛА также 21 очко, но по дополнительным показателям команда находится ниже — лишь на 10-м месте.