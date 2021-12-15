Женская сборная России по гандболу начала встречу против сборной Норвегии в рамках четвертьфинала чемпионата мира по гандболу 2021 года среди женских команд.

Игра проходит на стадионе «Палау д’Эспортс де Гранольес» в городе Гранольерс, Испания. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

В групповом этапе подопечные Людмилы Бодниевой смогли одержать четыре победы — над командами Польши, Камеруна, Сербии и Черногории. Также российские гандболистки сыграли вничью со Словенией и проиграли победителю Олимпиады-2020, команде Франции.

Сборная Норвегии пока не имеет поражений на этом ЧМ: команда смогла одержать пять побед и один раз сыграть вничью, выиграв свою группу.

Последний раз команды России и Норвегии встречались в полуфинале Олимпиады-2020, тогда победу одержала сборная России.