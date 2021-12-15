Гандболистка сборной Ирана Шагайе Бапири пропала из расположения национальной команды во время чемпионата мира, сообщает sport.tv2.dk. 30-летняя спортсменка скрылась в неизвестном направлении и была признана бесследно пропавшей.

Ранее на турнире также пропали четыре гандболистки сборной Камеруна.

Чемпионат мира по гандболу проходит в Испании. Женская сборная Ирана проиграла все матчи предварительного раунда и президентского кубка, а единственная победа носила технический характер. В матче за предпоследнее 31-е место с Китаем иранкам была засчитана победа 10:0, поскольку китайская команда досрочно снялась с турнира.

Сборная России на чемпионате мира по гандболу дошла до 1/4 финала, где сыграет с Норвегией.