Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о том, как российские футбольные клубы выступают в еврокубках в сезоне-2021/22.

Слова Дюкова цитирует Sport24.

«В этом году есть определённый прогресс. Наши клубы стали выступать успешнее», — сказал глава РФС, отметив, что нельзя сказать, получилось ли это из-за стечения обстоятельств или же является работой системы.

«Абсолютно очевидно, что ряд клубов в этом сезоне выглядит лучше. Будем надеяться, что эта тенденция сохранится», — подчеркнул Дюков, добавив, что все клубы должны настраиваться на максимальное количество очков в рейтинг, цель по шестому месту в рейтинге УЕФА скорректирована не будет.