Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов оценил шансы российских гандболисток на победу над Норвегией в 1/4 финала чемпионата мира

Слова Трефилова цитирует портал RT. По мнению специалиста, нынешним составом Россия может и крупно обыграть соперниц, и крупно им уступить, поскольку пока связи между девушками ещё неустойчивые.

«Команды в игровом плане еще нет. Я не говорю про взаимоотношения внутри коллектива. Но хорошая обстановка обычно нужна в компании за столом. А на поле нет наработанных игровых связей», — сказал Трефилов, добавив, что главный тренер сборной Людмила Бодниева начала работу только месяц назад и имела всего два сбора по 7 дней.

«За это время все фамилии не успеешь запомнить. Я иногда в имени ошибаюсь, когда человек месяц со мной работает», — рассказал Трефилов.

Матч Россия — Норвегия состоится сегодня, 15 декабря, в Гранольерсе, прямую трансляцию в 19:30 мск можно будет найти здесь.