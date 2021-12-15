Российский пилот Роберт Шварцман показал лучшее время дня во второй день тестов Формулы-1. Сейчас в Абу-Даби на трассе «Яс-Марина» проходят тесты «Пирелли» на модифицированных машинах и 18-дюймовых покрышках 2022 года, а также на болидах 2021 года и 13-дюймовых шинах.

Роберт Шварцман сидел за рулем болида «Хаас», за время тестов он проехал 130 кругов и лучший из них — за 1 минуту 24,348 секунды.

Второй результат дня показал британец Ландо Норрис на «Макларене» — 103 круга за день, +0,461 от Шварцмана.

На третьей позиции дня расположился Себастьян Феттель из «Астон Мартин». Он проехал по трассе в Абу-Даби 134 круга, на лучшем из которых уступил Шварцману чуть более секунды.

Отметим, сезон-2021 Роберт Шварцман провёл в команде «Према» в Формуле-2.