Сборная России по хоккею выиграла первый период в матче со сборной Канады в рамках российского этапа Евротура — Кубка Первого канала.

Игра проходит в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена», после первого периода счёт в игре

Счёт в этой встрече сумел открыть нападающий Егор Коршков. Результативный эпизод произошёл уже на пятой минуте встречи. Шайба была заброшена при игре в равных составах.

У сборной России было также две возможности реализовать большинство после удалений канадских хоккеистов: Даниэль Одетт был наказан штрафом в 2 минуты за игру высоко поднятой клюшкой, а Трэвор Мерфи — за толчок соперника клюшкой. Оба раза реализовать численное преимущество не удалось.

Команды проведут на льду ещё два периода. Прямую трансляцию матча можно найти здесь.