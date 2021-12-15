Российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер России Этери Тутберидзе завела новый аккаунт в социальной сети Instagram.

Аккаунт получил имя «eteri_tutberidze_premium», профиль закрыт и позиционируется как личный, только для близких. На аккаунт уже успела подписаться одна из фигуристок группы Этери Тутберидзе Алена Косторная. В профиле было сделано две публикации.

У Тутберидзе уже был аккаунт в «Инстаграме» для поклонников (там уже 203 тысячи подписчиков), также отдельный профиль есть у её команды — Team Tutberidze (67 тысяч подписчиков), где освещаются основные успехи учеников. В этом профиле тренеры команды выкладывают новые ультра-си прыжки учениц, анонсы новых соревнований и фото с уже прошедших турниров.