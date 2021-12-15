Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение об увольнении главного тренера «Спартака» Руя Витории сегодня, 15 декабря, стало известно официально.

Слова Смородской цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Спартак» сделал правильно, уволив Виторию. Мне его совсем не жаль. За всё время в команде я не увидела у него каких-то положительных качеств. Руй — обычный тренеришка», — сказала Смородская, отметив, что сейчас нужно посмотреть, что получится у нового тренера — Паоло Ваноли.

О назначении нового главного тренера «Спартак» еще не объявил, но СМИ сообщают именно о договорённостях с итальянским специалистом.

Напомним, под руководством Руя Витории «Спартак» провел 26 матчей, набрал 23 очка в 18 турах чемпионата, а также возглавил группу в Лиге Европы и вышел в 1/8 финала турнира.