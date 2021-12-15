Российские биатлонистки получили стартовые номера на спринтерскую гонку в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону во французском Анси.

Женский спринт пройдет завтра, 16 декабря, старт назначен на 16:15 по московскому времени. В общем старт-листе значатся имена 107 спортсменок.

Первой из россиянок на трассу убежит Кристина Резцова, ей достался 26-й стартовый номер. Под 34-м номером гонку побежит Ирина Казакевич. 44-й в гонку убежит Валерия Васнецова, 49-й стартует Ульяна Нигматуллина.

Светлана Миронова попала в более позднюю стартовую группу, ей достался 63-й номер. Лариса Куклина заявлена в списке под 94-м номером.

В гоночный уикенд в Анси запланировано проведение комбинаций спринт-пасьют, а также первые в сезоне масс-старты.