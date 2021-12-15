Сборная России по хоккею продолжает обыгрывать команду Канады после второго периода в матче Кубка Первого Канала, российского этапа Еврохоккейтура.

Игра проходит на стадионе «ЦСКА-Арена», после двух периодов счёт 2:1 в пользу российских хоккеистов.

На 28-й минуте канадцам удалось реализовать большинство после удаления Дамира Шарипзянова, шайбу забросил Брэндон Гормли. В следующей же смене сборная России смогла забросить ответную шайбу: на 29-й минуте удалось отличиться Александру Елесину. Результативными передачами в этой атаке отметились Кирилл Марченко и Андрей Чибисов.

В первом периоде счет в матче открыл Егор Коршков.

Команды проведут на льду еще минимум один период, прямую трансляцию матча можно найти здесь.